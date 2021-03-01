''EN GÜÇLÜ SİLAHINI KULLANDI, BAKASETAS'I ÜZDÜ''

Yunanistan basını Pelkas ve Fenerbahçe galibiyetine geniş bir yer ayırırken Sportsup sitesi, ''Pelkas'tan mükemmel gol! 76. dakikada en güçlü silahını kullandı ve Bakasetas'ın takımını kontra atakla üzdü. Attığı gol takımı için çok kritikti'' ifadeleri kullanıldı.