01 Mart 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, golleri, asistleri ve etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı lacivertlilerin Yunan 10 numarası, son olarak ligin 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynanan maçta galibiyet golünü attı. Pelkas, Fenerbahçe'yi hücum anlamında performansıyla sırtlamaya devam ederken dev kulüplerin de radarına girdi. Yıldız oyuncu için Rusya'dan talip var. İşte Kanarya'nın istediği bonservis bedeli... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)
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