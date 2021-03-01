01 Mart 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, golleri, asistleri ve etkili performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sarı lacivertlilerin Yunan 10 numarası, son olarak ligin 27. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a karşı oynanan maçta galibiyet golünü attı. Pelkas, Fenerbahçe'yi hücum anlamında performansıyla sırtlamaya devam ederken dev kulüplerin de radarına girdi. Yıldız oyuncu için Rusya'dan talip var. İşte Kanarya'nın istediği bonservis bedeli... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB transfer haberi)

Giriş Tarihi: 01.03.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 18:16
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...

Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederken sarı lacivertlileri galibiyete taşıyan isim Dimitrios Pelkas oldu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...

Pelkas, yaklaşık 25 metreden attığı şutla takımına galibiyeti getirirken bu performansı Yunanistan'da da oldukça konuşuldu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...

''EN GÜÇLÜ SİLAHINI KULLANDI, BAKASETAS'I ÜZDÜ''

Yunanistan basını Pelkas ve Fenerbahçe galibiyetine geniş bir yer ayırırken Sportsup sitesi, ''Pelkas'tan mükemmel gol! 76. dakikada en güçlü silahını kullandı ve Bakasetas'ın takımını kontra atakla üzdü. Attığı gol takımı için çok kritikti'' ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...

Sportime sitesinde ise ''Pelkas, attığı harika golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Müthiş performansı ile Bakasetas'ın takımını avladı. Sakatlıktan çok iyi çıkmışa benziyor'' derken sürpriz bir transfer açıklamasında bulundu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas'ın talipleri artıyor! Rusya'dan transfer teklifi...

YUNANİSTAN'DAN TRANSFER İDDİASI

Haberde Dimitrios Pelkas ile Rusya'dan Rubin Kazan takımının ciddi şekilde ilgilendiği ve 27 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayacağını duyurdu.

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