Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Shakhtar Donetsk kesenin ağzını açtı

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sezon kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertliler, bazı isimler ile de yollarını ayıracak. Yıldız futbolcularına gelecek olan teklifleri değerlendiren Kanarya, performansından memnun olunmayanların da sözleşmesini feshedecek ve maaş bütçesi açacak. Bu kapsamda çalışmalar sürerken, sarı lacivertlilere hiç beklemediği bir yerden transfer piyangosu geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)