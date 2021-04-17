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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Shakhtar Donetsk kesenin ağzını açtı

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan sezon sonuna yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmalarına da hız verdi. Gelecek sezon kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertliler, bazı isimler ile de yollarını ayıracak. Yıldız futbolcularına gelecek olan teklifleri değerlendiren Kanarya, performansından memnun olunmayanların da sözleşmesini feshedecek ve maaş bütçesi açacak. Bu kapsamda çalışmalar sürerken, sarı lacivertlilere hiç beklemediği bir yerden transfer piyangosu geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 17.04.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021 11:07
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Shakhtar Donetsk kesenin ağzını açtı

Süper Lig'de Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Shakhtar Donetsk kesenin ağzını açtı

Yaz transfer döneminde takıma 18 oyuncu katan sarı lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna da Erol Bulut'u getirdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Shakhtar Donetsk kesenin ağzını açtı

Lige de kötü bir başlangıç yapmayan Kanarya, haftadan haftaya düşüş gösterdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Shakhtar Donetsk kesenin ağzını açtı

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Fenerbahçe, kritik maçlarını kazanarak yeniden yarışa tutundu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Shakhtar Donetsk kesenin ağzını açtı

Erol Bulut tartışmalarının iyice büyümesi üzerine ise genç teknik adam ile yollar ayrılarak takımın başına Emre Belözoğlu getirildi.

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