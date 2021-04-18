18 Nisan 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 genç yetenek! Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı...

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan gelecek sezonda Avrupa'da mücadele etmenin planları yapılıyor. Performansından memnun olmadığı oyuncular ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya, yerlerine deneyimli ve adından söz ettirmiş transferlerin yanısıra genç ve potansiyel vadeden oyuncular da alacak. Bu kapsamda sarı lacivertliler Süper Lig'in 2 gözde genç oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 18.04.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 14:06
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 genç yetenek! Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 genç yetenek! Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı...

Sezon başında kadrosuna yerli ve yabancı olmak üzere çok önemli isimleri dahil eden Kanarya, beklenen seviyeye bir türlü çıkamadı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 genç yetenek! Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı...

Nitekim takımın başında olduğu dönemden bu yana eleştiri oklarından kurtulamayan Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 genç yetenek! Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı...

Yeni hoca Emre Belözoğlu, son ana kadar şampiyonluk için savaşacaklarını ifade etmişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 genç yetenek! Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı...

Gelecek sezon için şampiyon olamasa dahi Avrupa kupalarını düşünen sarı lacivertliler, kadrosunda da önemli değişikliklere gidecek.

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