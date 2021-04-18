Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye 2 genç yetenek! Emre Belözoğlu transfer için düğmeye bastı...

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, bir yandan gelecek sezonda Avrupa'da mücadele etmenin planları yapılıyor. Performansından memnun olmadığı oyuncular ile yollarını ayırmak isteyen Kanarya, yerlerine deneyimli ve adından söz ettirmiş transferlerin yanısıra genç ve potansiyel vadeden oyuncular da alacak. Bu kapsamda sarı lacivertliler Süper Lig'in 2 gözde genç oyuncusunu gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)