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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta itibarıyla Beşiktaş 70 puanda liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son haftaların yaklaşmasıyla birlikte ligde heyecan arttı ve kimin şampiyon olacağına sadece 8 maç kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, transferde de karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve hatta sezon sonu için söz aldığı 2 futbolcu için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girdi. İşte son gelişmeler ve transfer harekatının detayları... | Son dakika transfer haberleri

Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:42
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta geride kalırken Beşiktaş 70 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, Fenerbahçe ise 66 puanla 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı

34. haftada Beşiktaş deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 ile geçerken, Fenerbahçe ise evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı

İki takım arasında oynanan Kadıköy'deki mücadeleyi 4-3 Beşiktaş kazanmış, Vodafone Park'taki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı

Sarı-lacivertliler 8'de 8 yaparak ligde ipi göğüslemek için siyah-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı

İki ezeli rakip arasında Süper Lig yarışı sahada tam gaz sürerken, transfer çalışmaları da başlamış durumda...

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