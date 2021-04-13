Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kapıyor! Sahadaki yarış masaya da taşındı

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta itibarıyla Beşiktaş 70 puanda liderlik koltuğunda otururken, Fenerbahçe ise 66 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son haftaların yaklaşmasıyla birlikte ligde heyecan arttı ve kimin şampiyon olacağına sadece 8 maç kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, transferde de karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve hatta sezon sonu için söz aldığı 2 futbolcu için Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu devreye girdi. İşte son gelişmeler ve transfer harekatının detayları... | Son dakika transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 13.04.2021 13:42 ABONE OL