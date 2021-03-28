GELECEK SEZONUN PLANLAMASI YAPILIYOR

Sportif direktör olarak görevde kaldığı sürede 23 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de bir türlü beklenen başarının gelmemesi camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken yaz transfer sezonunda takıma katılması planlanan oyuncularla görüşmeler de devam ediyor.