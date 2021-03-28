28 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber! Gelecek sezon...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere, Moussa Marega'dan kötü haber geldi. Porto kulübünün formasını giyen 29 yaşındaki golcü için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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