28 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber! Gelecek sezon...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere, Moussa Marega'dan kötü haber geldi. Porto kulübünün formasını giyen 29 yaşındaki golcü için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 28.03.2021 18:20 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 18:25
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber! Gelecek sezon...

FENER'İ YIKAN HABER

Erol Bulut ile yollarını ayıran ve yerine Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları da başladı. Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı yıldız futbolcudan gelen haber şok etkisi yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber! Gelecek sezon...

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Milli takım arasında teknik direktörlük değişikliğine giden Fenerbahçe'de Denizlispor karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı Lacivertliler 5 Nisan Pazartesi günü Denizlispor'u Kadıköy'de konuk edecek.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber! Gelecek sezon...

BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE HAZIRLANIYOR

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu takımın başında yer alacak. Belözoğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlaması da yapılıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber! Gelecek sezon...

GELECEK SEZONUN PLANLAMASI YAPILIYOR

Sportif direktör olarak görevde kaldığı sürede 23 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de bir türlü beklenen başarının gelmemesi camiada büyük hayal kırıklığına neden oldu. Şampiyonluk yolunda kritik haftalara girilirken yaz transfer sezonunda takıma katılması planlanan oyuncularla görüşmeler de devam ediyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Moussa Marega'dan kötü haber! Gelecek sezon...

ŞOKE EDEN HABER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelecek sezon için birçok yıldız isimle temas hakinde olduğu vurgulanırken transferde Sarı Lacivertlileri şoke eden haber geldi.

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