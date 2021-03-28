28 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Marega'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon için forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega'yı gündemine almıştı. İspanyol basını, ara transfer döneminde de sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Malili futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:33
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Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Marega'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Denizlispor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına start verildi.

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Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Marega'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Sezon başında kadrosuna kattığı golcü futbolcuların hiçbirinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, yeni sezon için hücum hattına nokta atışı bir transfer yapmak istiyor.

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Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Marega'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya, Porto forması giyen Moussa Marega'yı gündemine almıştı.

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Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Marega'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

İtalyan gazeteci Nicolo Schira da sarı-lacivertlilerin Marega için girişimde bulunduğunu duyururken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Marega'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

PORTO İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATACAK

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi bitecek olan Moussa Marega kulübü ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.

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