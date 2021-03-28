Son dakika spor haberleri: İspanyollar duyurdu! Marega'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezon için forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega'yı gündemine almıştı. İspanyol basını, ara transfer döneminde de sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Malili futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:33 ABONE OL