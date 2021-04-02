02 Nisan 2021, Cuma

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan sezon sonu bombası! Milan'ın yıldızı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu hem bu sezonun sonunda zirvede bitirmeyi hem de gelecek sezonun planlamasını düşünüyor. Belözoğlu özellikle sağ ve sol kanatta bir türlü istenilen performansı alamayan sarı-lacivertliler için gündeme flaş bir yıldızı aldı. İşte o isim ve detaylar… | FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:50
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan sezon sonu bombası! Milan'ın yıldızı...

Süper Lig'de geride kalan 31 haftanın ardından ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de, hedef son haftaya kadar zirvenin içinde kalmak.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan sezon sonu bombası! Milan'ın yıldızı...

Teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bunun etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan sezon sonu bombası! Milan'ın yıldızı...

Bulut'un ardından göreve teknik sorumlu olarak gelen Emre Belözoğlu'nun milli arada futbolcularıyla yakından ilgilendiği öğrenildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan sezon sonu bombası! Milan'ın yıldızı...

Belözoğlu son olarak teknik ekibine daha önce birçok Avrupa takımında görev almış Erdinç Sözer'i dahil etti.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan sezon sonu bombası! Milan'ın yıldızı...

Her hafta alınan sürpriz sonuçları futbolculara hatırlatan Belözoğlu sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefliyor.

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