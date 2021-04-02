Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan sezon sonu bombası! Milan'ın yıldızı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığının ardından teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu hem bu sezonun sonunda zirvede bitirmeyi hem de gelecek sezonun planlamasını düşünüyor. Belözoğlu özellikle sağ ve sol kanatta bir türlü istenilen performansı alamayan sarı-lacivertliler için gündeme flaş bir yıldızı aldı. İşte o isim ve detaylar… | FB spor haberleri

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:50 ABONE OL