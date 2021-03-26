26 Mart 2021, Cuma

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 31 haftasının ardından ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından göreve Emre Belözoğlu getirildi. Sezonun kalan haftalarında görev alacak Belözoğlu ise bir yandan da gelecek sezon planlarına devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe'de en büyük sorun olan stoper bölgesi için gündeme flaş bir isim alındı. İşte Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon takıma katmak istediği o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 12:01
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada oynanan Beşiktaş derbisinden 1 puanla ayrılan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlarında değişikliğe gidilme kararı alındı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Sarı-lacivertlilerde özellikle oynanılan futbolun taraflı tarafsız herkes tarafından tepki almasından dolayı önceliğin savunma konusuna verilmesi konusunda ortak noktada buluşuldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan Tisserand ve Lemos'un performansı beğenilmezken, devre arasında sarı-lacivertli ekibe dahil olan katılan Szalai'nin performansı ise beğenildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Gelecek sezon bu bölgede hata yapmak istemeyen sarı-lacivertlilerde savunma konusunda gündeme flaş bir isim geldi. Belözoğlu'nun bu transferle bizzat ilgilendiği iddia edildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Özellikle Szalai'nin göstermiş olduğu olağanüstü performansın yanına tecrübeli bir futbolcu katmak isteyen Belözoğlu, hem Macar stoperin gelişimi hem de takımda liderlik yapacak bir isim düşünüyor.

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