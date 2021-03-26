Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den sezon sonu bombası! Eski yıldız geri dönüyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 31 haftasının ardından ligde 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından göreve Emre Belözoğlu getirildi. Sezonun kalan haftalarında görev alacak Belözoğlu ise bir yandan da gelecek sezon planlarına devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe'de en büyük sorun olan stoper bölgesi için gündeme flaş bir isim alındı. İşte Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon takıma katmak istediği o isim ve detaylar... (FB spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 12:01 ABONE OL