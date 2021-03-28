Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcuyla anlaşma sağladığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı öğrenildi. İşte o isim...