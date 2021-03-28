28 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği başarılı futbolcuyla anlaşma sağladığı ve sezon sonunda imzaların atılacağı öğrenildi. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 12:06
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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Yaşanan peş peşe puan kayıpları sonrası zirve yarışında geriye düşen ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-lacivertlilerde yönetim flaş bir karar aldı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Kanarya, milli arada sezon başına göreve getirilen teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada takımı sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı belirtildi.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kaptı! Sezon sonunda imzalar atılacak

Fenerbahçe, teknik sorumlu Emre Belözoğlu ile birlikte çalışmalarını sürdürürken, sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

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