21 Mart 2021, Pazar
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dünya yıldızı sezon sonu bitiyor...
Spor Toto Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde bu sezon kadroya katılan ve etkili performans sergileyen oyunculara ek olarak gelecek yıla damga vuracak bir kadro oluşturmak istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına erken başlayan Kanarya, adı sık sık Galatasaray'la da anılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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