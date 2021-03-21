21 Mart 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dünya yıldızı sezon sonu bitiyor...

Spor Toto Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde bu sezon kadroya katılan ve etkili performans sergileyen oyunculara ek olarak gelecek yıla damga vuracak bir kadro oluşturmak istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarına erken başlayan Kanarya, adı sık sık Galatasaray'la da anılan yıldız oyuncuyu kadrosuna katacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 21.03.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 10:05
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dünya yıldızı sezon sonu bitiyor...

Fenerbahçe bu sezon ligde inişli çıkışlı bir grafik sergilese de son 2 sezona nazaran yarışta kalmayı başardı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dünya yıldızı sezon sonu bitiyor...

Halen şampiyonluk umutlarını sürdüren Kanarya, sezon sonu ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dünya yıldızı sezon sonu bitiyor...

Son 2 sezonda kadrosuna önemli oyuncuları transfer eden sarı lacivertliler, gelecek sezon mini bir yapılanma yapacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dünya yıldızı sezon sonu bitiyor...

Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde, öncelikle 5 isim ile yollar ayrılıp bütçede yer açılacak.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir transfer çalımı daha! Dünya yıldızı sezon sonu bitiyor...

Papiss Cisse, Mauricio Lemos, Harun Tekin ve Kemal Ademi'yi gönderip maaş yükünden kurtulacak olan Fener, yüksek bonservisli bir satış yaparak da sıcak para elde edecek.

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