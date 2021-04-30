30 Nisan 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, orta saha transferi için düğmeye bastı. Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesi sonrası yedeğe çekilen Luiz Gustavo'nun yerine hücuma katkı verebilecek bir ön libero arayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun istediği yıldız ismi kadrosuna katmak harekete geçti. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:34
ABONE OL
  • 1
  • 18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Bahçeşehir Okullar Stadı'nda Alanyaspor'un konuğu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın kayıpsız geçtiği haftada 2 puan bırakarak zirve yarışında ağır yara aldı.

  • 3
  • 18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi

Bitime 4 maç kala Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen ve kalan maçlarını kazanarak şampiyonluk umudunu sürdürmek isteyen Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar da başladı.

  • 4
  • 18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi

Özellikle son 2 sezonda yaptığı takviyelerde gündem olan Fenerbahçe, yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek.

  • 5
  • 18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi

Birçok yeni ismi takıma katmayı planlayan sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen birkaç oyuncuyla da yollarını ayıracak.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör