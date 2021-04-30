Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Gustavo'nun yerine bomba transfer! Emre Belözoğlu ısrarla istedi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertliler, orta saha transferi için düğmeye bastı. Erol Bulut'un ayrılığının ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesi sonrası yedeğe çekilen Luiz Gustavo'nun yerine hücuma katkı verebilecek bir ön libero arayan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun istediği yıldız ismi kadrosuna katmak harekete geçti. İşte o isim...