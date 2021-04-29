Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde kalan maçlarını kazanarak sezonun zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle 'transfer şampiyonu' ilan edilen Kanarya, önümüzdeki yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yine adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Başta stoper ve forvet olmak üzere birçok bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. İşte o isim... (Fb spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:54 ABONE OL