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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde kalan maçlarını kazanarak sezonun zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için çalışmalara hız verildi. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle 'transfer şampiyonu' ilan edilen Kanarya, önümüzdeki yaz transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle yine adından sıkça söz ettirmeye hazırlanıyor. Başta stoper ve forvet olmak üzere birçok bölgeyi güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yakın. İşte o isim... (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:54
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Geride bıraktığımız transfer dönemlerinde kadrosuna kattığı birçok yıldızla adından sık sık söz ettiren Kanarya, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle en çok konuşulan takımlardan biri olmaya aday.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Neredeyse tüm mevkilere takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin önceliklerinden biri de stoper bölgesi...

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yıldız isim bedelsiz gelecek

Geçen sezon savunma hattında büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, sezon başında Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos takviyeleriyle bu bölgeyi güçlendirmişti.

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