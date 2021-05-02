02 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Usta gazeteci duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi. Yaz transfer döneminde yapacağı birçok takviyeyle yeni sezonda yarışacağı kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Usta gazeteci, Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil etmek istediği iki futbolcuyu duyurdu. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 02.05.2021 10:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021 10:39
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Usta gazeteci duyurdu

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Usta gazeteci duyurdu

Sarı-lacivertliler hem zirve yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede rakibini mağlup ederek şampiyonluk şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Usta gazeteci duyurdu

Kanarya'da tüm dikkatle pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak karşılaşmaya çevrilirken, sezonun bitimine yaklaşılmasıyla birlikte transfer hareketliliği başladı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Usta gazeteci duyurdu

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yaptığı takviyelerle sık sık gündem olan Fenerbahçe, bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi planlıyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Usta gazeteci duyurdu

Birçok bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde öncelik hücum hattına verildi.

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