Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Usta gazeteci duyurdu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala lider Beşiktaş'ın gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi. Yaz transfer döneminde yapacağı birçok takviyeyle yeni sezonda yarışacağı kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Usta gazeteci, Fenerbahçe'nin kadrosuna dahil etmek istediği iki futbolcuyu duyurdu. İşte o isimler...