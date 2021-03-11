11 Mart 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut oyun anlayışını değiştiriyor! İşte yeni sistem...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son olarak 29. haftada Konyaspor ile oynadığı mücadelede maçı erken koparmayı başardı. Karşılaşmaya yüksek presle başlayan ve kazandığı topları etkili kullanan sarı lacivertliler ligin sonuna kadar bu sistemi uygulamayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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