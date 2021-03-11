11 Mart 2021, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut oyun anlayışını değiştiriyor! İşte yeni sistem...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son olarak 29. haftada Konyaspor ile oynadığı mücadelede maçı erken koparmayı başardı. Karşılaşmaya yüksek presle başlayan ve kazandığı topları etkili kullanan sarı lacivertliler ligin sonuna kadar bu sistemi uygulamayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 11.03.2021 19:12 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021 19:29
ABONE OL
  • 1
  • 8
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni taktiği 'İçeride dışarıda baskı'

Fenerbahçe'de teknik heyet, İttifak Holding Konyaspor maçındaki oyun anlayışının devam etmesini istiyor. Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında rakip yarı sahada yapılan etkili baskı teknik heyeti bir hayli memnun etti. Sarı-lacivertli teknik heyet bu baskıyı önümüzdeki kritik haftalarda hem Kadıköy'de hem de deplasman maçlarında uygulatmayı planlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni taktiği 'İçeride dışarıda baskı'

Konyaspor'un kendi yarı sahasından çıkmaya çalışırken kaptırdığı toplar sayesinde sarı-lacivertli takım ilk yarıda arka arkaya önemli pozisyonlar bulurken, Attila Szalai ve Osayi Samuel'in golleriyle iki farkı yakalamıştı. Serdar Aziz'in son dakikalarda attığı gol ise 3-0'lık skoru belirlemişti.

  • 3
  • 8
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni taktiği 'İçeride dışarıda baskı'

Bu sezon özellikle Kadıköy'de rakipler farklı bir oyun anlayışıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivetliler deplasmanlarda pasla oyun kurmak isteyen rakiplerine karşı bu baskıdan daha rahat sonuç alıyor. Ancak Kadıköy'de durum biraz daha farklı oluyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda rakipler daha az topa sahip olmayı tercih ediyor.

  • 4
  • 8
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni taktiği 'İçeride dışarıda baskı'

Fenerbahçe önümüzdeki dönem Kadıköy'de de rakip yarı sahada baskı yapacak. Top rakibe geçtiği anda şiddetli bir baskı başlayacak. Rakibi paniğe ve hataya sürükleyecek bu baskı sayesinde daha kolay pozisyon bulunması planlanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut ve ekibi kalan 12 maçta bu oyun anlayışıyla sonuca gitmenin hesaplarını yapıyor.

  • 5
  • 8
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yeni taktiği 'İçeride dışarıda baskı'

Fenerbahçe'de sakatlıkları düzelen İrfan Can Kahveci ve Luiz Gustavo'nun takıma dönmesiyle birlikte orta sahadaki forma rekabeti çok ciddi bir seviyeye ulaştı. Yaklaşık bir ay sonra formasına kavuşan Gustavo takımın en önemli isimleri arasında bulunuyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ