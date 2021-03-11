Bu sezon özellikle Kadıköy'de rakipler farklı bir oyun anlayışıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivetliler deplasmanlarda pasla oyun kurmak isteyen rakiplerine karşı bu baskıdan daha rahat sonuç alıyor. Ancak Kadıköy'de durum biraz daha farklı oluyor. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda rakipler daha az topa sahip olmayı tercih ediyor.