05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Vitor Pereira o golcüyü istedi...
Vitor Pereira 5 yılın ardından ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti. Sarı lacivertlileri yıllardır heyecanla beklenen şampiyonluğa taşımak istediğini ifade eden Portekizli hoca, yönetime transfer listesini de sundu. 52 yaşındaki teknik adamın özellikle bir forvet transferi istediği ifade edildi. Bu rapor üzerine Kanarya harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin yeni santrforu... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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