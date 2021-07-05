05 Temmuz 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Vitor Pereira o golcüyü istedi...

Vitor Pereira 5 yılın ardından ikinci kez Fenerbahçe'nin başına geçti. Sarı lacivertlileri yıllardır heyecanla beklenen şampiyonluğa taşımak istediğini ifade eden Portekizli hoca, yönetime transfer listesini de sundu. 52 yaşındaki teknik adamın özellikle bir forvet transferi istediği ifade edildi. Bu rapor üzerine Kanarya harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin yeni santrforu... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 05.07.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 12:27
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Vitor Pereira o golcüyü istedi...

Fenerbahçe yeni sezonda 7 yıldır süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertliler, bu sezon mutlu sona ulaşarak hem ekonomik hem de sportif anlamda önemli bir basamak atlamanın peşinde.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Vitor Pereira o golcüyü istedi...

Kanarya'da Emre Belözoğlu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira getirildi. Portekizli hoca ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 52 yaşındaki teknik adam İstanbul ve ardından Samandıra'nın yolunu tuttu.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Vitor Pereira o golcüyü istedi...

Takımla tanışan Pereira yönetime de eksikler hakkında raporunu sundu. Takımın kadro kalitesinden memnun olduğunu söyleyen Portekizli hoca, yapılacak bir kaç nokta transferler başarıya ulaşabileceklerini ifade etti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Vitor Pereira o golcüyü istedi...

Transfer konusunda sayı olarak yüksek bir talepte bulunmayan 52 yaşındaki hoca, bir santrfor ve iki kanat istediğini dile getirdi. Bu iki mevki öncelikle olmak üzere 3-4 transferin yeteceğini söyledi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Vitor Pereira o golcüyü istedi...

Takımın orta sahasının çok güçlü olduğunu söyleyen Pereira, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'yi en verimli şekilde kullanmanın formulünü arıyor. Takımın yıldız oyuncularından Luiz Gustavo'nun ise bu konuda en kritik oyuncuların başında olduğunu söyledi.

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