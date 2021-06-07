07 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan hoca arayışları sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek hocaya hazır bir kadro sunmak isteyen yönetim 2 yıldızın transferini bitirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon kanat oyuncularından memnun kalmayan Kanarya, biri Süper Lig'den biri de milli oyuncu olmak üzere iki transfer birden yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:07
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi bir yandan seçim telaşı sürerken, diğer yandan da hoca arayışları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...

HOCA SORUNU ÇÖZÜLEMEDİ

Geçtiğimiz sezon birçok transfer ile kaliteli bir kadro kuran Kanarya, teknik direktör konusunda ise beklediğini bulamamıştı. Fenerbahçe'de Erol Bulut ile sezona başlanmış ardından Emre Belözoğlu takımın başına getirilmişti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...

"RİSKE ATMAK İSTEMİYORUZ"

Genç teknik adamın da deneyimsiz olması sebebiyle başkan Ali Koç, "Hem Emre'yi hem de kulübü riske atmamak adına yolların ayrılmasına karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...

Sarı lacivertliler önümüzdeki sezon çok tecrübeli ve yıldız bir hocayı takımın başına getirmek istiyor. Öte yandan ise transferde de vakit kaybetmek istemiyor.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...

Seçim ve teknik direktör gündemiyle uğraşan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını ise arka plana atmadı. Gelecek sezon hem ligde hem de Avrupa'da mücadele edecek olan Kanarya, yeni sezona kadrosuna önemli takviyeler yaparak başlamak istiyor.

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