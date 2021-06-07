07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yılın transfer bombalarını patlatıyor! 2 yeni kanat...
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un bir dönem daha başkanlık koltuğunda oturması bekleniyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan hoca arayışları sürerken, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek hocaya hazır bir kadro sunmak isteyen yönetim 2 yıldızın transferini bitirmek istiyor. Geçtiğimiz sezon kanat oyuncularından memnun kalmayan Kanarya, biri Süper Lig'den biri de milli oyuncu olmak üzere iki transfer birden yapacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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