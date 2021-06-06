Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...

Sezonu 3. sırada bitiren ve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. 25-26 Haziran'da yeniden seçime gidecek Kanarya, yeni teknik direktörlük için Rafael Benitez'le temasa geçtiği belirtilmişti. İspanyol teknik adamı takımın başına geçirmeyi planlayan F.Bahçe, transferde ise çalışmalarını sıklaştırdı ve Liverpool'un yıldız ismini gündemine aldı. İşte o futbolcu ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 06.06.2021 11:50 ABONE OL