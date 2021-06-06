07 Haziran 2021, Pazartesi

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...

Sezonu 3. sırada bitiren ve hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezon kadrosunu daha güçlü bir hale getirip şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. 25-26 Haziran'da yeniden seçime gidecek Kanarya, yeni teknik direktörlük için Rafael Benitez'le temasa geçtiği belirtilmişti. İspanyol teknik adamı takımın başına geçirmeyi planlayan F.Bahçe, transferde ise çalışmalarını sıklaştırdı ve Liverpool'un yıldız ismini gündemine aldı. İşte o futbolcu ve Fenerbahçe'deki son gelişmeler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 06.06.2021 11:50
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...

2020-2021 sezonunu 3. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak Fenerbahçe'de, son olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun 25-26 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...

Geçtiğimiz günlerde basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Hem yeni teknik direktör hem de yeni sportif direktör arayışlarını hızlandıran Kanarya, Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşması beklenirken flaş bir hamle yaptı.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...

Sarı-lacivertli takım, özgeçmişi Avrupa'nın dev takımlarıyla dolu olan Rafael Benitez ile temasa geçti. F.Bahçe İspanyol hocayla bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...

Teknik direktör konusunda bu yönde gelişmeler yaşanırken transferde ise gaza basıldı ve Liverpool'un yıldız ismi için devreye girildi. İşte son gelişmeler ve o yıldız...

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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Liverpool'un yıldızı...

FILIP NOVAK BEKLENENİ VEREMEDİ!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Filip Novak, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı.

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