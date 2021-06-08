08 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç bir yandan teknik direktör adaylarıyla görüşme sağlarken, diğer taraftan da transferde geç kalmamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon hem sağ hem de sol bekine 2'şer oyuncu katan Kanarya, yine de beklenen performansı alamadı. Fenerbahçe bu kez 2 bekine dünya yıldızları getirerek işini sağlama almak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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