08 Haziran 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç bir yandan teknik direktör adaylarıyla görüşme sağlarken, diğer taraftan da transferde geç kalmamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon hem sağ hem de sol bekine 2'şer oyuncu katan Kanarya, yine de beklenen performansı alamadı. Fenerbahçe bu kez 2 bekine dünya yıldızları getirerek işini sağlama almak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:27
ABONE OL
  • 1
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!

Fenerbahçe bir sezon daha zirve yarışının gerisinde kaldı. Sarı lacivertlilerin bu sezonun ardından şampiyonluk hasreti 7 sezona çıktı. Gelecek sezonda şampiyonluktan başka çaresi olmayan Kanarya, yapılabilecek tüm hamleleri yapmak istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!

Fenerbahçe'nin transfer dönemini yine hızlı geçirmesi beklenirken, bir yandan da gelecek teknik adam merak konusu.

  • 3
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!

Başkan Ali Koç'un hedefi kariyeri ve başarılarıyla ön plana çıkan, tecrübesinden şüphe duyulmayacak bir hocayı takımın başına getirmek. Bir diğer hedef ise gelecek hocaya mümkün olduğunca hazır bir kadro sunmak.

  • 4
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!

Sarı lacivertlilerin başkanı takımın %70'inin hazır olduğunu ifade etmişti. Geriye kalan %30'luk bölümde ise Fenerbahçe, 2 santrfor, en az 1 kanat, en az 1 stoper ve 2 bek almak istiyor.

  • 5
  • 18
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sağ ve sol bekine Arsenal ve Atletico Madrid'den 2 süper yıldız!

Geçtiğimiz sezon hem sağ hem de sol bekini baştan aşağıya değiştiren Fenerbahçe, sağ beke Nazım Sangare ve Gökhan Gönül, sol beke ise Caner Erkin ve Novak'ı monte etmişti. Bu 4 oyuncunun da istikrarsız bir grafik çizmesi, sarı lacivertlileri yeni arayışlara sürükledi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör