Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda, son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı ile maç fazlası olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu bazı futbolcuların biletini kesecek. Sarı lacivertli formayla bekleneni veremeyen ve takımın başırısızlığına ortak olan yıldız isimler ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)