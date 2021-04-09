09 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...
Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda, son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı ile maç fazlası olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu bazı futbolcuların biletini kesecek. Sarı lacivertli formayla bekleneni veremeyen ve takımın başırısızlığına ortak olan yıldız isimler ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
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