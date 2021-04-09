09 Nisan 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda, son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı ile maç fazlası olmasına rağmen lider Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu bazı futbolcuların biletini kesecek. Sarı lacivertli formayla bekleneni veremeyen ve takımın başırısızlığına ortak olan yıldız isimler ile gelecek sezon yola devam edilmeyecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 12:41
ABONE OL
  • 1
  • 30
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon da dur diyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 30
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...

İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı lacivertliler, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle de beklenen oyunu ortaya koyamadı.

  • 3
  • 30
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...

Nitekim son düzlüğe girilirken Yeni Malatyaspor deplasmanında da hayati bir puan kaybeden Kanarya'da, bazı oyuncuların üzeri çizildi.

  • 4
  • 30
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...

Sarı lacivertlilerde gelecek sezon yeni bir yapılanmanın planları yapılırken, 10 futbolcu gönderilerek kadroda yer açılacak.

  • 5
  • 30
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu onların biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 isim yolcu...

Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör