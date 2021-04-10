10 Nisan 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Perotti'nin alternatifini Milan'da buldu! Transfer sezon sonunda bitecek

Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Erol Bulut yönetiminde istediğini alamayacağına karar veren Fenerbahçe, genç teknik adam ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertlilerde sezona sportif direktörlük görevinde başlayan Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar takımın başına getirildi. Belözoğlu'nun gelişiyle de beklenen etkinin yaratılamamasında fatura, bu kez kadroya kesildi. Gelecek sezon bir çok isimle yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, flaş bir ismi de gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (Fb haberleri)

Giriş Tarihi: 10.04.2021 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 10:36
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Perotti'nin alternatifini Milan'da buldu! Transfer sezon sonunda bitecek

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, inişli çıkışlı bir grafik sergileyerek liderliği Beşiktaş'a kaptırdı.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Perotti'nin alternatifini Milan'da buldu! Transfer sezon sonunda bitecek

Genç teknik adam ile hedeflere ulaşılamayacağını anlayan yönetim, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Perotti'nin alternatifini Milan'da buldu! Transfer sezon sonunda bitecek

Belözoğlu'nun gelişiyle yeni bi ivme kazanması hedeflenen takım, Denizlispor'u evinde 1-0 mağlup etti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Perotti'nin alternatifini Milan'da buldu! Transfer sezon sonunda bitecek

Her ne kadar şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan olsada, sarı lacivertlilerin bu maçtaki performansı taraftarı memnun etmedi.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Perotti'nin alternatifini Milan'da buldu! Transfer sezon sonunda bitecek

Belözoğlu yönetiminde ikinci maçına çıkan Fener'in rakibi bu kez Yeni Malatyaspor'du.

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