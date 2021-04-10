10 Nisan 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Perotti'nin alternatifini Milan'da buldu! Transfer sezon sonunda bitecek
Spor Toto Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Erol Bulut yönetiminde istediğini alamayacağına karar veren Fenerbahçe, genç teknik adam ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertlilerde sezona sportif direktörlük görevinde başlayan Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar takımın başına getirildi. Belözoğlu'nun gelişiyle de beklenen etkinin yaratılamamasında fatura, bu kez kadroya kesildi. Gelecek sezon bir çok isimle yollarını ayırmayı planlayan Kanarya, flaş bir ismi de gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (Fb haberleri)
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