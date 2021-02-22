Son dakika: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'un yerine...

Başakşehir'in eski teknik direktörü Okan Buruk, flaş açıklamalarda bulundu. Şuanda kulüpsüz olan genç teknik adamın ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. Sarı lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefinde olan Erol Bulut'un yerine göreve getirileceği iddia edilen Buruk, bu iddiaları yanıtladı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

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Giriş Tarihi: 22.02.2021 19:22 ABONE OL