22 Şubat 2021, Pazartesi

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Son dakika: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'un yerine...

Başakşehir'in eski teknik direktörü Okan Buruk, flaş açıklamalarda bulundu. Şuanda kulüpsüz olan genç teknik adamın ismi Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. Sarı lacivertlilerde eleştiri oklarının hedefinde olan Erol Bulut'un yerine göreve getirileceği iddia edilen Buruk, bu iddiaları yanıtladı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 22.02.2021 19:22
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Son dakika: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'un yerine...

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve 6 sezonluk hasreti bitirmek için birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor...

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Son dakika: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'un yerine...

Uzun süre oturduğu liderlik koltuğunu Galatasaray derbisinin ardından ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, son olarak ise Göztepe'ye mağlup olarak Cimbom'un 3 puan gerisine düştü.

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Son dakika: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'un yerine...

Kanarya'da sezon başıdnan beri oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girerken, yerine gelebilecek adaylar da basında yer almaya başlandı.

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Son dakika: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'un yerine...

Bu isimlerden biri de geçen sezon Başakşehir'i şampiyon yaparak tarih yazan Okan Buruk oldu. Sezona turuncu-lacivertli takımla başlayan genç teknik adam, alınan başarısız sonuçların ardından ku8lübünden ayrılmıştı.

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Son dakika: Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması! Erol Bulut'un yerine...

Şu anda boşta olan Buruk'a Fenerbahçe iddiaları sorulurken, başarılı çalıştırıcı bu haberlere flaş bir yanıt verdi.

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