22 Şubat 2021, Pazartesi

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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de büyük şok yaşanıyor. Zirve yarışında yaşanan bu kayıp sonucunda spor yazarları mücadele hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...



Giriş Tarihi: 22.02.2021 08:26
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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

EMRE BOL - TAK SEPETİ KOLUNA!

Sezon başından beri birçok kez Fenerbahçe'nin kötü oyununu izledim izlemesine ama dünkü maçın ilk yarısı kadar dağınık halini hiç görmemiştim. Yahu takım oyun olarak ileri gideceğine geri geri gidiyor. Sanırım Gustavo dönmeden de toparlanması zor.

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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Mesut, Sosa ve Ozan orta sahası takım savunması açısından sıkıntılı elbette ama hücumda da pek işe yaramıyor! Özellikle Sosa'nın ne yaptığını hiç anlayamadım. Ne şut atıyor ne araya bırakıyor ne de pas şiddetini ayarlayabiliyor. O da sanırım Fenerbahçe'nin elinde patlayan oyuncular listesinde yerini alacak.

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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Bir yanda Valencia diğer yanda Samuel atakları olgunlaştıracaklarına, başlamadan bitmesine neden oldular. Mesut ise Obinna'nın adam adama markajı yüzünden bir türlü etkili olamadı. Yapılan kenar ortaları ise 1.96'lık Atınç'ın kafasında eridi gitti.

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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Ne yaptığını bilmez hücumlar Fenerbahçe'nin mağlubiyetini engellemezdi zaten. Öyle de oldu. Bu takımda fazla kraliçe arı var. Oysa bizim ligimizde işçi arılar iş yapıyor!

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Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Bak Erol hoca; biliyorum daha ligin bitmesine çok var, köprünün altından çok sular geçer. Lakin oynattığın oyun, oyun değil. Trabzonspor maçı son şansın. Eğer o karşılaşmadan da böyle bir sonuç çıkarsa; tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna!

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