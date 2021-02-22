Spor yazarları Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi

Mesut, Sosa ve Ozan orta sahası takım savunması açısından sıkıntılı elbette ama hücumda da pek işe yaramıyor! Özellikle Sosa'nın ne yaptığını hiç anlayamadım. Ne şut atıyor ne araya bırakıyor ne de pas şiddetini ayarlayabiliyor. O da sanırım Fenerbahçe'nin elinde patlayan oyuncular listesinde yerini alacak.