23 Şubat 2021, Salı

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Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...

Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle ligin favorisi konumuna gelen, ancak 27. haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim teknik direktör Erol Bulut. Genç teknik adam ile yolların ayrılacağı tahmin edilirken, sarı lacivertlilerde akla gelen ilk isim ise eski çalıştırıcısı Christoph Daum oldu. Deneyimli antrenör haftalar sonra nihayet suskunluğunu bozdu. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 23.02.2021 18:48 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 18:51
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Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Göztepe'ye 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılacağı iddiaları sosyal medyada yankı buldu.

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Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...

Son dönemlerde adı Fenerbahçe ile anılan Alman teknik adam Christoph Daum, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...

DAUM'UN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Bundan 2 hafta önce Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'e elenince Alman çalıştırıcı Christoph Daum, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye'nin kendisi adına ikinci vatanı olduğunu dile getirmişti.

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Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...

Bu paylaşım, Fenerbahçe ile görüştüğü şeklinde yorumladı.

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Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Ajansspor'a konuşan Daum, "İlginiz için teşekkürler. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı şu anda medyada yorum yapmayı anlamlı bulmuyorum. Instagram'da Türkiye'ye olan bağlılığımı ifade ediyorum. Umarım şu an için geri planda kalmamı anlayışla karşılarsınız. Teşekkürler. Selamlar." dedi.

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