23 Şubat 2021, Salı
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Christoph Daum sessizliğini bozdu! Fenerbahçe'den teklif aldı mı? İşte o sözler...
Sezon başında yaptığı yıldız transferlerle ligin favorisi konumuna gelen, ancak 27. haftaya lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de en çok tartışılan isim teknik direktör Erol Bulut. Genç teknik adam ile yolların ayrılacağı tahmin edilirken, sarı lacivertlilerde akla gelen ilk isim ise eski çalıştırıcısı Christoph Daum oldu. Deneyimli antrenör haftalar sonra nihayet suskunluğunu bozdu. İşte o açıklamalar... | Son dakika Fenerbahçe haberi (FB haberleri)
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