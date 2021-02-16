17 Şubat 2021, Çarşamba

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe'nin sezon başında transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve renklerine bağladığı Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla bekleneni veremedi. Teknik direktör Erol Bulut'un 26 yaşındaki futbolcuyu takımda düşünmediği ancak sportif direktör Emre Belözoğlu'nun devreye girdiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.02.2021 23:51
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Sezon başında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında büyük bir savaş çıkaran Mert Hakan Yandaş tercihini Kadıköy'de yana kullanmıştı. Çok uzun bir süre manşetleri süsleyen yıldız futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Mert Hakan, Anadolu'dan İstanbul'a transfer olan birçok yıldız gibi 'büyük takım sendromu'na yakalandı Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 24 maçın 21'inde forma giyen genç futbolcu sadece 3 gol atabildi. Bu süreçte asist yapamayan Mert Hakan'ın istatistikleri geçen sezonu mumla arattı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Sivasspor formasıyla geçen sezon aynı süreçte 23 maçta oynayan milli oyuncu takımına 6 gollük katkı yapmıştı. Mert Hakan Yandaş aynı zamanda 3 de asist yaparak 9 gole direkt katkıda bulunmuştu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Galatasaray derbisi sonrası çok ağır eleştiri alan yıldız futbolcu, ardından oynanan Başakşehir ve Karagümrük maçlarında yedek kaldı. Teknik direktör Erol Bulut'un da gözünden düşen Mert Hakan'ın İrfan Can, Gustavo ve Pelkas'ın takıma dönmesinin ardından forma giyme şansı iyice azalması bekleniyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş kararı! Erol Bulut ve Emre Belözoğlu...

Son zamanlardaki kötü performansı ve yapılan eleştiriler nedeniyle genç yıldızın moralinin çok bozulduğu hatta psikolojik olarak da zor bir dönemden geçtiği belirtiliyordu.

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