17 Şubat 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe'den Süper Lig'in formda ismine kanca! O isim artı para...

Yaz transferi ve ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla adından oldukça söz ettiren Fenerbahçe, önümüzdeki sezon da bomba transferlerine devam edecek. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertliler, Süper Lig'in formda ismini radarına aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb transfer haberi)

Giriş Tarihi: 17.02.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 12:29
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Fenerbahçe'den Süper Lig'in formda ismine kanca! O isim artı para...

Sezon başından bu yana hücum hattına yaptığı transferlerden beklediği verimi alamayan Fenerbahçe, ileri 3'lüye takviye yapacak.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'in formda ismine kanca! O isim artı para...

Kanatlara ve forvete yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı lacivertlilerin, bu bölgelerde planları tutmadı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'in formda ismine kanca! O isim artı para...

Nitekim Kanarya'nın, hücum bölgesine yaptığı 5 transfer beklenenlerin altında kaldı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'in formda ismine kanca! O isim artı para...

DIEGO PEROTTI
Sezon başında İtalya Serie A ekibi Roma'dan büyük beklentilerle transfer olan Diego Perotti, sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bıraktı.

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Fenerbahçe'den Süper Lig'in formda ismine kanca! O isim artı para...

Sahada olduğu maçlarda etkili bir performans sergilese de bu sezon ligde sadece 4 maça çıkabilen Arjantinli oyuncu, 3 gol attı.

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