Son dakika Fenerbahçe haberi: İngiliz devinden Altay Bayındır'a kanca! İşte istenen rakam

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımının şampiyonluk iddiasını sürdürmesinde büyük pay sahibi olan Altay Bayındır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devinin genç kaleciyi transfer etmek için ısrarcı olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

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Giriş Tarihi: 16.02.2021 19:30 ABONE OL