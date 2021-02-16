16 Şubat 2021, Salı

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İngiliz devinden Altay Bayındır'a kanca! İşte istenen rakam

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performansla takımının şampiyonluk iddiasını sürdürmesinde büyük pay sahibi olan Altay Bayındır ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devinin genç kaleciyi transfer etmek için ısrarcı olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (Fb spor haberi)

Giriş Tarihi: 16.02.2021 19:30
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Son dakika Fenerbahçe haberi: İngiliz devinden Altay Bayındır'a kanca! İşte istenen rakam

Fenerbahçe'nin geçen sezon Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, yaptığı kurtarışlarla kalesinde devleşmeye devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İngiliz devinden Altay Bayındır'a kanca! İşte istenen rakam

Genç yaşında Fenerbahçe kalesini devralan Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli takımın zirve ortağı olmasında büyük pay sahibi oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İngiliz devinden Altay Bayındır'a kanca! İşte istenen rakam

Altay Bayındır, bu sezon sergilediği performansla Fenerbahçe'nin zirve yarışında olmasına büyük katkı sağladı. Genç file bekçisi, EURO 2020 için ne kadar iddialı olduğunu da gösterdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İngiliz devinden Altay Bayındır'a kanca! İşte istenen rakam

Altay'ın bu formu, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Ajax, bir süredir 22 yaşındaki file bekçisini gözlemcilerine takip ettiriyordu. Hollanda ekibinin kalecisi Andre Onana, yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 1 yıl ceza aldı. Ajax, bu gelişme sonrası Altay'a olan ilgisini artırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İngiliz devinden Altay Bayındır'a kanca! İşte istenen rakam

MOURINHO, ALTAY'I İZLİYOR

34 yaşındaki Hugo Lloris'in performansından memnun olmayan Jose Mourinho da gelecek sezon için kaleci transferi yapacaklarını açıklarken; İngiliz medyası, Jose Mourinho'nun sürpriz bir karar alarak kaleci tercihini Türkiye'den Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'dan yana kullandığını iddia etti.

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