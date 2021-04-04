04 Nisan 2021, Pazar

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Fenerbahçe transferde alternatifini hazırladı! Altay Bayındır ayrılırsa...

Geçtiğimiz dönemlerde Giuliano, Josef de Souza, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi oyuncuları satarak yüksek gelir elde eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de kaynak oluşturmak için yıldız oyuncularından biri veya birkaçıyla yollarını ayırabilir. Bu isimlerin başında ise sarı-lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır geliyor. Dev kulüplerin radarında olan 22 yaşındaki file bekçisinin, takımdan ayrılması halinde alternatifi ise hazır durumda... İşte son gelişmeler ve o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.04.2021 19:04
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Fenerbahçe transferde alternatifini hazırladı! Altay Bayındır ayrılırsa...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 32. haftada Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe transferde alternatifini hazırladı! Altay Bayındır ayrılırsa...

Sarı-lacivertliler Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sahadan 3 puanla ayrılmak ve çıkışını sürdürmek istiyor.

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Fenerbahçe transferde alternatifini hazırladı! Altay Bayındır ayrılırsa...

Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Fenerbahçe transferde alternatifini hazırladı! Altay Bayındır ayrılırsa...

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılması muhtemel isimler üzerinde yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe transferde alternatifini hazırladı! Altay Bayındır ayrılırsa...

Bu sezon başarılı performans gösteren Altay Bayındır da dev kulüplerin transfer listesine girdi.

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