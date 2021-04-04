Fenerbahçe transferde alternatifini hazırladı! Altay Bayındır ayrılırsa...

Geçtiğimiz dönemlerde Giuliano, Josef de Souza, Eljif Elmas ve Vedat Muriqi gibi oyuncuları satarak yüksek gelir elde eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminde de kaynak oluşturmak için yıldız oyuncularından biri veya birkaçıyla yollarını ayırabilir. Bu isimlerin başında ise sarı-lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır geliyor. Dev kulüplerin radarında olan 22 yaşındaki file bekçisinin, takımdan ayrılması halinde alternatifi ise hazır durumda... İşte son gelişmeler ve o isim... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.04.2021 19:04 ABONE OL