Son dakika: Belözoğlu 2 transferi bitirdi! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden 0-0'lık sonuçla ayrılmasının ardından eksik bölgeler için Emre Belözoğlu devreye girdi. Tecrübeli isim kadroyu daha da güçlendirmek için iki isimle daha anlaşmaya vardı işte detaylar...| Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...





