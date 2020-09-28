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Son dakika: Belözoğlu 2 transferi bitirdi! İşte o isimler

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinden 0-0'lık sonuçla ayrılmasının ardından eksik bölgeler için Emre Belözoğlu devreye girdi. Tecrübeli isim kadroyu daha da güçlendirmek için iki isimle daha anlaşmaya vardı işte detaylar...| Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...



Giriş Tarihi: 28.09.2020 13:57
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Son dakika: Belözoğlu 2 transferi bitirdi! İşte o isimler

Dev derbi maçında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

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Son dakika: Belözoğlu 2 transferi bitirdi! İşte o isimler

Sarı-lacivertli takımda savunmanın sağlam görüntüsü dikkat çekerken, aynı başarı hücum bölgesinde sergilenemedi.

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Son dakika: Belözoğlu 2 transferi bitirdi! İşte o isimler

Gol pozisyonlarına girmekte güçlük çeken Fenerbahçe takımı, hücum aksiyonlarında yetersiz bir görüntü verdi.

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Son dakika: Belözoğlu 2 transferi bitirdi! İşte o isimler

Teknik direktör Erol Bulut maç sonu yaptığı açıklamada gol yollarında etkisiz kaldıklarını kabul ederek, yavaş yavaş kadroyu şekillendirmeye başladığını ifade etti.

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Son dakika: Belözoğlu 2 transferi bitirdi! İşte o isimler

Mbwana Samatta transferiyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli takım artık tamamen kanat mevkisine yoğunlaşmış durumda.

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