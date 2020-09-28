28 Eylül 2020, Pazartesi

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Bulut istedi Cocu alıyor! işte o isim

Fenerbahçe forvet konusunda arayışlarını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla istediği futbolcu için sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Cocu'da devreye girdi. İşte o isim ve detaylar...| Son dakika Fenerbahçe haberleri


Giriş Tarihi: 28.09.2020 14:14
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Bulut istedi Cocu alıyor! işte o isim

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ederken, flaş bir gelişme yaşandı..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bulut istedi Cocu alıyor! işte o isim

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen sarı-lacivertli ekip, takıma 2 yeni forvet katmak için girişimlerini hızlandırmıştı.

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Bulut istedi Cocu alıyor! işte o isim

Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı kadrosuna dahil eden Sarı Kanarya'da gurbetçi golcü Serdar Dursun'un ismi gündeme gelmişti.

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Bulut istedi Cocu alıyor! işte o isim

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Dursun, "Adım transferde Beşiktaş ve Trabzonspor ile anıldı. Bu takımlarla menajerim görüştü."

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Bulut istedi Cocu alıyor! işte o isim

"Daha sıkı görüşme Fenerbahçe ile oldu. Erol Bulut ile görüştük. Erol Bulut beni 2. forvet olarak düşündü."

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