27 Şubat 2019, Çarşamba
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Volkan Demirel'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Fenerbahçe ilk yarı soyunma odasına yüzü yerlerde gitti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, "Rezalete hazır mısınız?" diye sordu. Bunun üzerine Volkan Demirel patladı: "Bu sonuç armaya yakışmıyor. Şerefinizle oynayın. Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Giriş Tarihi: 27.02.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 07:47
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Volkan Demirel'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
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Volkan Demirel'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
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Volkan Demirel'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
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Volkan Demirel'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
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Volkan Demirel'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı! "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
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