25 Eylül 2020, Cuma

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Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi paylaştı

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından bu bölgeye Mbwana Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe transferde durmuyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Garry Rodrigues'in yerine bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un listesinde yer alan yıldız futbolcudan Fenerbahçe paylaşımı geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 14:08 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 14:14
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Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi paylaştı

Fenerbahçe forvet transferinde bombayı patlattı! Mbwana Samatta'yı İstanbul'a getiren Sarı-lacivertliler, Tanzanyalı golcüyle resmi sözleşme imzaladı.

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Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi paylaştı

Fenerbahçe ve Süper Lig'de forma giyecek ilk Tanzanyalı futbolcu olan Samatta bonservisiyle birlikte transfer edildi.

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Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi paylaştı

Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalayan Samatta'nın Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

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Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi paylaştı

Teknik Direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda sarı-lacivertliler kadroya bir forvet daha katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

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Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi paylaştı

ZE LUIS İDDİASI

Transfer döneminde 'Fenerbahçe geliyor' sloganıyla düğmeye basan yönetimin, 2023 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Porto'da kadroda düşünülmeyen Yeşil Burun Adalı futbolcuyla da büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor.

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