Samatta sonrası bir transfer daha! Sosyal medyadan Fenerbahçe'yi paylaştı

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından bu bölgeye Mbwana Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe transferde durmuyor. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Garry Rodrigues'in yerine bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un listesinde yer alan yıldız futbolcudan Fenerbahçe paylaşımı geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...