Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Samatta'nın yanına 1.92'lik kule

Yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki golcünün ardından sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 25.09.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 09:18 ABONE OL