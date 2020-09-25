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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Samatta'nın yanına 1.92'lik kule

Yaptığı takviyelerle yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Son olarak Aston Villa forması giyen Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki golcünün ardından sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 09:18
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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Samatta'nın yanına 1.92'lik kule

Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Samatta'nın yanına 1.92'lik kule

Geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-lacivertlilerin hücum hattında yaşanan sıkıntılar dikkat çekmişti.

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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Samatta'nın yanına 1.92'lik kule

Akdeniz ekibiyle oynanan karşılaşmanın ardından forvet transferinde somut adımlar atmaya başlayan Kanarya, Mbwana Samatta transferini KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Samatta'nın yanına 1.92'lik kule

Tanzanyalı futbolcunun ardından Porto forması giyen Ze Luis'i de kadrosuna katacağı ve Yeşil Burun Adalı futbolcunun transferine önemli aşama kaydettiği öne sürülen sarı-lacivertli takımla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'den sürpriz forvet hamlesi! Samatta'nın yanına 1.92'lik kule

ERCAN KARA TAKİBE ALINDI

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'in 24 yaşındaki golcüsü Ercan Kara'yı da takibe aldığı bildirildi.

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