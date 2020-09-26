Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi flaş gelişme! 3 isim takımdan gönderiliyor

Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev derbide ezeli rakibi mağlup etmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken, takımdan gönderilecek isimler üzerine de yoğun bir mesai harcanıyor. Transfer dönemi sona ermeden birkaç oyuncuyla daha yollarını ayırmayı planlayan Kanarya'da 3 ismin ayrılığı kesinleşti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.09.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 09:53 ABONE OL