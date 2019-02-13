13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Sadık Çiftpınar ve Victor Moses performanslarıyla taraftarı büyülemeye devam ediyor. İşte Sadık ve Moses'ın Zenit karşısındaki harika performansları...

Giriş Tarihi: 13.02.2019 10:30
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Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar ve Moses performanslarıyla büyülemeye devam ediyor.

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Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Sarı-Lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, Zenit karşılaşmasında performansıyla öne çıktı.

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Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Özellikle Zenit'in 1.96'lık golcüsü Dzyuba'ya nefes aldırmayan Sadık, ikili mücadelelerde de ayakta kalmayı başardı.

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Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe taraftarları, başarılı performansın ardından Sadık Çiftpınar'a alkışlarla destek verdi.

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Sadık Çiftpınar'dan harika performans!

Fenerbahçe - Zenit maçında Sadık Çiftpınar, opta verilerine göre Moses'tan daha sonra en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu oldu.

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