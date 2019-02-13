13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Fenerbahçe'ye Zenit karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri de kaleci Harun Tekin oldu. 44. dakikada kullanılan penaltıyı çıkaran Harun, maçın kahramanlarından biriydi. Peki formasını sakatlığı geçen Harun'a kaptıran Volkan Demirel, penaltının kurtarılmasının ardından ne yaptı? İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 13.02.2019 11:20
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Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Zenit'i ağırlayan Fenerbahçe'de Harun Tekin, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Harun, Zenit'in ilk yarının son dakikasında kazandığı penaltıda kalesini gole kapattı.

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Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Pozisyonun ardından büyük sevinç yaşayan Harun'u takım arkadaşları hemen tebrik etti.

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Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı son 19 penaltının 10'unu kurtardı (%53).

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Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Opta'nın gol beklentisi (xg) modeline göre bir penaltının gol olma ihtimali %79.

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