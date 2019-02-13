Harun penaltıyı kurtardığında Volkan Demirel...

Fenerbahçe'ye Zenit karşısında galibiyeti getiren isimlerden biri de kaleci Harun Tekin oldu. 44. dakikada kullanılan penaltıyı çıkaran Harun, maçın kahramanlarından biriydi. Peki formasını sakatlığı geçen Harun'a kaptıran Volkan Demirel, penaltının kurtarılmasının ardından ne yaptı? İşte görüntüler...

Giriş Tarihi: 13.02.2019 11:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





