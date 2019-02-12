13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

Fenerbahçeli Harun Tekin, karşılaştığı son 24 penaltının 11'ini kurtarmayı başardı.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 22:26
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Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

Fenerbahçe'de sezon başında Bursaspor'dan transfer olan Harun Tekin kurtardığı penaltılar ile adından söz ettiriyor.

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Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

En son Kasımpaşa karşısında 7. dakikada Isla'nın eline çarpan top sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ve topun başına Diagne geçmişti.

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Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

Bu kez de Zenit karşısında penaltı kurtarmayı başaran Harun Tekin, 24 kez karşılaştığı penaltı pozisyonlarının 11'ini kurtarmasını bildi.

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Harun Tekin'den müthiş kurtarış!

İşte o pozisyon...

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Harun Tekin'den müthiş kurtarış!
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