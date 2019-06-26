Portekiz basını yazdı! Fejsa ile birlikte o da geliyor

Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Benfica forması giyen Sırp orta saha Ljubomir Fejsa ile anlaşmaya vardı. Dört koldan oyuncu arayışlarına devam eden Sarı-Lacivertlilerle ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola, Benfica'da daha önce Fejsa ile birlikte oynayan yıldız futbolcunun da gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





