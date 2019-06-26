26 Haziran 2019, Çarşamba

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Portekiz basını yazdı! Fejsa ile birlikte o da geliyor

Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Benfica forması giyen Sırp orta saha Ljubomir Fejsa ile anlaşmaya vardı. Dört koldan oyuncu arayışlarına devam eden Sarı-Lacivertlilerle ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. A Bola, Benfica'da daha önce Fejsa ile birlikte oynayan yıldız futbolcunun da gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 26.06.2019 00:33 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59
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Portekiz basını yazdı! Fejsa ile birlikte o da geliyor

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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Portekiz basını yazdı! Fejsa ile birlikte o da geliyor

Yeni sezonda şampiyonluğua oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Portekiz basını yazdı! Fejsa ile birlikte o da geliyor

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe'nin yeni sezondaki tek hedefi 20. şampiyonluğu kazanarak 4. yıldızı takmak.

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Portekiz basını yazdı! Fejsa ile birlikte o da geliyor

UEFA'dan Finansal Fair Play (FFP) ile ilgili çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Portekiz basını yazdı! Fejsa ile birlikte o da geliyor

Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde olan Ljubomir Fejsa ile imza aşamasına gelirken, dün Portekiz'de ortaya atılan iddia da sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

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