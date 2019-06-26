26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de dev transfer zirvesi! İşte Comolli'nin önerdiği isim

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını koordineli bir şekilde devam ettiriyor. Fransız futbol adamı, İstanbul'a gelir gelmez Başkanvekili Semih Özsoy ve Ersun Yanal ile bir araya geldi. İşte transfer zirvesinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59
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Fenerbahçe'de dev transfer zirvesi! İşte Comolli'nin önerdiği isim

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de dev transfer zirvesi! İşte Comolli'nin önerdiği isim


Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

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Fenerbahçe'de dev transfer zirvesi! İşte Comolli'nin önerdiği isim

Şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylar transfere yoğun mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'de dev transfer zirvesi! İşte Comolli'nin önerdiği isim


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 10-12 gün içinde transferlerin açıklanacağı müjdesini vermişti.

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Fenerbahçe'de dev transfer zirvesi! İşte Comolli'nin önerdiği isim

Sarı-lacivertlilerde Comolli, Ersun Yanal ve Semih Özsoy transfer zirvesi gerçekleştirdi.

İşte o zirveden satır başları...


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