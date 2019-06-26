Fenerbahçe'de dev transfer zirvesi! İşte Comolli'nin önerdiği isim

Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmalarını koordineli bir şekilde devam ettiriyor. Fransız futbol adamı, İstanbul'a gelir gelmez Başkanvekili Semih Özsoy ve Ersun Yanal ile bir araya geldi. İşte transfer zirvesinin perde arkası...

Giriş Tarihi: 26.06.2019 01:05 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





