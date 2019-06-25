Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, yeni sezona bomba transferlerle girmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelecek yıl takımın bütçesinin düşürülmeyeceğini açıklamasının ardından rotasını Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) çeviren Sarı-Lacivertliler, iki yıldızın transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





