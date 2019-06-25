26 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!

Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe Beko, yeni sezona bomba transferlerle girmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelecek yıl takımın bütçesinin düşürülmeyeceğini açıklamasının ardından rotasını Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) çeviren Sarı-Lacivertliler, iki yıldızın transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.06.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 26.06.2019 07:59
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Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!

Busezon iki önemli kulvarda hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe Beko, gelecek yıl öncesi işi sıkı tutuyor.

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Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!

Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Ligi'nde şampiyonluğu rakiplerine kaptıran sarı-lacivertiller, transfer operasyonuna başladı.

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Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!

Bu doğrultuda iki yıldız isimle görüşme yapıldığı bildirildi.

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Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!

Bunlardan ilki geçmişte de sarı-lacivertli formayı giyen Ekpe Udoh...

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Fenerbahçe'ye NBA'den iki süper transfer!

Utah Jazz'da oynayan ABD'li oyuncu ile yeniden anlaşılmak üzere olduğu bildirildi.

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