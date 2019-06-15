Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi!

2019-20 sezonu için gözünü karartan ve alternatifli, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de transfer bombaları arka arkaya geliyor. Murat Sağlam'ı sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sözleşme imzalatan Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertli ekibin yeni transferini detaylarıyla birlikte Portekiz basını duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 20:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





