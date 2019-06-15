15 Haziran 2019, Cumartesi

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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi!

2019-20 sezonu için gözünü karartan ve alternatifli, şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlayan Fenerbahçe'de transfer bombaları arka arkaya geliyor. Murat Sağlam'ı sağlık kontrolünden geçirdikten sonra sözleşme imzalatan Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertli ekibin yeni transferini detaylarıyla birlikte Portekiz basını duyurdu.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 20:27
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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor'la anlaşamayan Wolfsburg'lu milli futbolcu Murat Sağlam'ı sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra 3+1 yıllık sözleşme imzalatmıştı.

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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi!

Sarı lacivertli ekip bu transferin ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi!

Bir süredir peşinde olduğu Benfica'da forma giyen Sırp oyuncu Ljubomir Fejsa'yı bitirmeye çalışan Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir iddia gündeme getirildi.

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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi!

Portekiz'den yayın yapan Record'un haberine göre, Fejsa sarı lacivertli ekip ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Portekiz basını duyurdu: Fenerbahçe Fejsa'yı bitirdi!

Benfica'nın bu transfer için Fenerbahçe'den yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli alacağı ve küçük pürüzlerin ardından transferin büyük ihtimalle noktalanacağı bildirildi.

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