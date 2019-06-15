15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı. Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe başka bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 20:52
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