15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı. Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe başka bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 20:52
  • 1
  • 16
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Önümüzdeki sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmanın planlarını yapan Fenerbahçe transferde gaza bastı.

  • 2
  • 16
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Takımdaki birçok isimle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, eksik bölgeler için çalışmalarını bir süredir devam ettiriyordu.

  • 3
  • 16
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden Fenerbahçe yönetimi takıma bir isim daha kazandırdı.

  • 4
  • 16
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Sarı-lacivertliler İlk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna dahil etmişti.

  • 5
  • 16
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Kolarov transferinde de mutlu sona yakın olan Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı.

İşte transferin detayları...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör