Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, ilk olarak Wolfsburg II. takımından Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı. Yıldız futbolcu Kolarov ile de anlaşmaya çok yakın olan Fenerbahçe başka bir transferi daha duyurmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 20:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2019 20:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





