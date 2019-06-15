15 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı
Bedelli askerlik görevini Çorum'da yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, üniformasını giyip göreve çıktı. Tolgay'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 15.06.2019 16:28
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"