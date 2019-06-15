15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı

Bedelli askerlik görevini Çorum'da yapan Fenerbahçeli futbolcu Tolgay Arslan, üniformasını giyip göreve çıktı. Tolgay'ın görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 15.06.2019 16:28
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Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı

Sezon bitti, Süper Lig'deki birçok yıldız için bedelli askerlik görevi başladı.

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Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı

Başta 4 büyükler olmak üzere birçok takımdan futbolcular birliklerine katıldı.

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Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı

Türkiye Prrefesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, bedelli askerliğe 846 profesyonel futbolcunun başvurduğunu açıklamıştı.

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Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı

Bu futbolculardan biri de Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan.

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Bedelli askerlik yapan Tolgay Arslan göreve çıktı

Bedelli askerlik görevini Çorum'da yapan Tolgay, üniformasını giyip göreve bile çıktı.

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