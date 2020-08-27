27 Ağustos 2020, Perşembe

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O isim Erol Bulut'un gözüne girdi! Takımdan ayrılacak derken...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de çalışmalar devam ederken, sarı-lacivertli takımda kadroda düşünülmeyen isim yükselen grafiğiyle teknik heyetin gözüne girdi. Satış listesine konulan ve takımdan ayrılacağı konuşulan oyuncunun teknik direktörü Erol Bulut'un beğenisini kazandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.08.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 17:46
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O isim Erol Bulut'un gözüne girdi! Takımdan ayrılacak derken...

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam ederken, takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isim performansıyla alkışları topladı.

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O isim Erol Bulut'un gözüne girdi! Takımdan ayrılacak derken...

Topuk Yaylası kampındaki antrenmanları dikkatle takip eden 45 yaşındaki çalıştırıcı disiplinden taviz vermiyor.

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O isim Erol Bulut'un gözüne girdi! Takımdan ayrılacak derken...

Başarının takım içi disiplinden geçtiğini düşünen genç teknik adam, tesislerde oyuncuların aynı saatte yemek yiyip kalkmasını, uyku saatlerini ve idman saatlerine uyulmasını şart koştu.

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O isim Erol Bulut'un gözüne girdi! Takımdan ayrılacak derken...

Genç çalıştırıcı özellikle antrenmanlarda verilen talimatları yerine getiremeyen oyuncularına zaman zaman sert uyarılarılarda bulunuyor.

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O isim Erol Bulut'un gözüne girdi! Takımdan ayrılacak derken...

Çalışma sonrası ise birebir konuşarak futbolculara yapması gerekenleri anlatıyor.

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