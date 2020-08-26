Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...

Geçtiğimiz 2 sezonda taraftarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, ligi sırasıyla 6. ve 7. olarak bitirmişti. Gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takım, bu kapsamda kadrosunu 8 takviye yaparak güçlendirdi. Transferde dur durak bilmeyen Kanarya, geçtiğimiz sezonlarda kanayan yara olarak gösterilen defans bölgesine son olarak Lemos'u transfer etse de, bir takviye daha yapmak istiyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir futbolcu girdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 18:43 ABONE OL