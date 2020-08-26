26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...

Geçtiğimiz 2 sezonda taraftarının beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, ligi sırasıyla 6. ve 7. olarak bitirmişti. Gelecek sezon için şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli takım, bu kapsamda kadrosunu 8 takviye yaparak güçlendirdi. Transferde dur durak bilmeyen Kanarya, geçtiğimiz sezonlarda kanayan yara olarak gösterilen defans bölgesine son olarak Lemos'u transfer etse de, bir takviye daha yapmak istiyor. Bu kapsamda Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir futbolcu girdi. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 26.08.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 18:43
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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...

Gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak sarı-lacivertli ekip, transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber bombaları bir bir patlattı.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...

Teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...

Bu kapsamda transferde büyük oynayan Kanarya, 9 ismi resmen duyurdu.

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Fenerbahçe transferde gaza bastı! Defansa duvar örülecek...

F.Bahçe, adı Galatasaray'la da anılan Mert Hakan Yandaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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