21 Temmuz 2020, Salı

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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın menajerini çağırdı! 2 transfer birden...

Son 2 sezonda Süper Lig'de 6. ve 7. olan Fenerbahçe, sezonun bitmesiyle birlikte transferde büyük adımlar atmaya hazırlanıyor. Birçok isimle yollarını ayıracak sarı-lacivertliler, kadrosuna da kaliteli isimleri takviye yapmayı amaçlıyor. Bu kapsamda önceliği maliyeti ucuz isimlere veren Kanarya, taraftarını havaya sokacak bir dünya yıldızını da kadrosuna katmayı planlıyor. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 12:32
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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın menajerini çağırdı! 2 transfer birden...

Son iki sezonda yaşadıklarıyla tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, yine ilk 5'in dışında kaldı. Derbi mağlubiyetiyle ligi 7. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon gibi bu sezon da Avrupa'dan uzak kalacak.

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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın menajerini çağırdı! 2 transfer birden...

Yönetimin son senesine girmesi sebebiyle mutlak başarı hedeflenen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da buna göre yürütülüyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun listesi doğrultusunda çalışmalar sürüyor.

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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın menajerini çağırdı! 2 transfer birden...

Önümüzdeki sezon derin bir kadroya sahip olmayı hedeflemenin yanında kaliteli isimleri de kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe iki yıldızı gündemine aldı.

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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın menajerini çağırdı! 2 transfer birden...

Bu doğrultuda Mesut Özil'in menajeri Dr. Erkut Söğüt, bizzat Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a gelecek.

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Fenerbahçe dünyaca ünlü yıldızın menajerini çağırdı! 2 transfer birden...

Üzerinde uzlaşma sağlanan ilk isim Mainz'da yıldızı parlayan Erkan Eyibil. 10 numara pozisyonu ve her iki kanatta oynayabilen, Almanya U19 Milli Takımı'nda forma giyen 19 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanması konusunda uzlaşma sağlandı.

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