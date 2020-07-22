22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüple anlaşma sağladı. Tecrübeli sol bekin, Kanarya'nın teklifini kabul ettiği ve 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. İşte Hasan Ali'nin alacağı miktar...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 10:12
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Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali için daha önce Galatasaray iddiaları gündeme gelmiş ancak milli futbolcu bunu yalanlamıştı.

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Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.

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Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Hasan Ali Kaldırım için pandemi döneminde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanlamış zamanı geldiğinde ilk görüşmeyi kulübü Fenerbahçe ile yapacağını açıklamıştı.

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