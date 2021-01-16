16 Ocak 2021, Cumartesi

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Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi!

Fenerbahçe ile 3.5 yıllığına anlaşan Mesut Özil'in, artık sadece imza atması bekleniyor. Arsenal ile olan sözleşmesini fesheden yıldız futbolcunun Kısıklı'da yaptırdığı villadan da ilk görüntüler geldi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 16.01.2021 16:13
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Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi!

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık anlaşma sağladığı Mesut Özil'in yakında kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

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Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi!

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa maçının ardından Mesut Özil sorusuna yanıt vermişti. Bulut, "Şartlar elverdiği biçimde 1-2 transfer yapmayı düşünüyoruz. Mesut Özil sürecini hep birlikte izleyeceğiz." demişti.

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Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi!

Fenerbahçe'nin genlerinde yıldız oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın.

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Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi!

Mesut'un kendi çocukluk hayalinin içinde olması ve Fenerbahçe'nin böyle bir rüyasının olması, bu adımı ilk defa bu kadar yakınlaştırdı." ifadelerini kullanmıştı.

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Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi!

ARSENAL İLE ANLAŞTI

Mesut Özil ile kulübü Arsenal sözleşme fesih konusunda da anlaşma sağladı.

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