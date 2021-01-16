Mesut Özil'in İstanbul'daki villası görüntülendi!

Fenerbahçe'nin genlerinde yıldız oyuncuların bulunduğunu vurgulayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin özellikle de bizim olduğumuz dönemde böyle bir oyuncuya sahip olmasından çok memnuniyet duyarım. Kendisi ve menajeriyle bir görüşmemiz oldu. Süreç ağır ilerliyor ama Mesut her zamankinden daha yakın.