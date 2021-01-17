Zenit'ten Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil paylaşımı! Galatasaray...

Rus ekibi Zenit, sosyal medya hesabından bir futbolseverin "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Fenerbahçelileri kızdıran bir yanıt verdi. İşte o cevap ve Galatasaray detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)