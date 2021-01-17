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Zenit'ten Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil paylaşımı! Galatasaray...

Rus ekibi Zenit, sosyal medya hesabından bir futbolseverin "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Fenerbahçelileri kızdıran bir yanıt verdi. İşte o cevap ve Galatasaray detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 17.01.2021 23:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021 01:02
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Zenit'ten Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil paylaşımı! Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde yılın bombasını patlattı.

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Zenit'ten Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil paylaşımı! Galatasaray...

Sarı lacivertliler, uzun uğraşların ardından yıldız oyuncu Mesut Özil'i kadrosuna kattı.

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Zenit'ten Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil paylaşımı! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

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Zenit'ten Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil paylaşımı! Galatasaray...

Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.

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Zenit'ten Fenerbahçelileri kızdıran Mesut Özil paylaşımı! Galatasaray...

Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.

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