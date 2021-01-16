16 Ocak 2021, Cumartesi

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Mesut Özil yaptığı beğeniyle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!

Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Mesut Özil, ağabeyi Mutlu Özil'in yaptığı Fenerbahçe paylaşımını beğenmesi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 16.01.2021 16:01
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Mesut Özil yaptığı beğeniyle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!

Fenerbahçe'nin şüphesiz 1 numaralı gündemi olan yıldız golcü Mesut Özil'in resmen açıklanması artık an meselesi...

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Mesut Özil yaptığı beğeniyle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!

Transferdeki tek pürüz Özil'in Arsenal kulübünden alacakları olarak göze çarparken, gün içerisinde İngiltere'den bu sorunun da ortadan kalktığı, Arsenal ve Mesut Özil'in sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenilmişti.

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Mesut Özil yaptığı beğeniyle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!

Yaşanan bu gelişme sarı-lacivertli camiada büyük heyecan yaratırken, bir flaş gelişme daha yaşandı.

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Mesut Özil yaptığı beğeniyle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil, sosyal medya hesabından Fenerbahçe logosu paylaşarak 'Elhamdulillah M10' notunu düştü.

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Mesut Özil yaptığı beğeniyle Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı!

Mutlu Özil'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alırken, paylaşımı beğenenler arasında yıldız futbolcu Mesut Özil'in olması dikkat çekti.

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