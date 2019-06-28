28 Haziran 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Max Kruse Fenerbahçe formasını giyiyor! İşte geliş tarihi

Fenerbahçe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Ersun Yanal'ın raporlarına göre Sportif Direktör Damien Comolli girişimlerini sürdürüyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle büyük ölçüde anlaştı ve bu isimlerin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Transferde taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başındaysa Alman golcü Max Kruse geliyor. 31 yaşındaki forvetin Fenerbahçe formasını giyeceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.06.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 07:56
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Max Kruse Fenerbahçe formasını giyiyor! İşte geliş tarihi

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu unutturarak taraftarlarına şampiyonluk kupasını hediye etmek istiyor.

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Max Kruse Fenerbahçe formasını giyiyor! İşte geliş tarihi

Yeni sezon öncesi iç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürüyor.

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Max Kruse Fenerbahçe formasını giyiyor! İşte geliş tarihi

Sarı kanarya, sezonun sona ermesinin ardından Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı.

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Max Kruse Fenerbahçe formasını giyiyor! İşte geliş tarihi

Diğer yandan sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilen Slimani, Ayew ve Benzia ise takımlarına dönen isimler oldu.

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Max Kruse Fenerbahçe formasını giyiyor! İşte geliş tarihi

Kanarya'da 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli futbolcu Mehmet Topal'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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