Max Kruse Fenerbahçe formasını giyiyor! İşte geliş tarihi

Fenerbahçe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor. Ersun Yanal'ın raporlarına göre Sportif Direktör Damien Comolli girişimlerini sürdürüyor. Birçok isim ile temas halinde olan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu, Aleksandar Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimlerle büyük ölçüde anlaştı ve bu isimlerin kısa bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Transferde taraftarı en çok heyecanlandıran isimlerin başındaysa Alman golcü Max Kruse geliyor. 31 yaşındaki forvetin Fenerbahçe formasını giyeceği tarih belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.06.2019 01:16 Güncelleme Tarihi: 28.06.2019 07:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





